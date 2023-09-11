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Spor

Münevvere Yılmaz, Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Münevvere Yılmaz, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada kategorisinde şampiyon oldu.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Münevvere Yılmaz, Avrupa şampiyonu
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Afyonkarahisarlı sporcu Münevvere Yılmaz, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Gülle atmada yarışan Yılmaz, Avrupa Şampiyonu oldu.

Ayrıca 1500 metre koşu ve yürüyüşte Avrupa ikincisi olarak çoklu branşlar 800 metre koşu ve cirit atmada da Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Yarışların ikinci gününde de yarışan Münevvere Yılmaz cirit atmada Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ardından 800 metre koşuda da aynı dereceyi elde ederek bir kez daha Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bir başka bronz madalya kazandırdı. Yılmaz yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türk bayrağını dalgalandırmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Münevvere kızımızı, ailesini ve antrenörünü yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizi gururlandıran kızımızın nice başarılara ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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