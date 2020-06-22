İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8592
  • EURO
    7,6946
  • ALTIN
    385.535
  • BIST100
    115074
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Münih Türkgücü Almanya'da 3. Lig'e yükseldi
Spor

Münih Türkgücü Almanya'da 3. Lig'e yükseldi

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 23'üncü haftadan sonra oynanamayan bölgesel ligde yer alan Münih Türkgücü, federasyon kararıyla 3'üncü Lig'e yükseldi.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:45
ABONE OL

Türklerin yönettiği futbol kulübü Münih Türkgücü'nün de mücadale ettiği Bayern Regionalliga'ya koronavirüs pandemisi nedeniyle 23'üncü haftadan sonra ara verildi. Münih Türkgücü, 2019-2020 sezonunda lig askıya alınana kadar gösterdiği başarılı performansla en yakın rakibi Schweinfurt'a 9 puan fark atarak, 54 puanla tabelanın birinci sırasında yer aldı. Normalleşme süreciyle birlikte sezonun devam edip etmeyeceğini görüşen Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), Bayern Regionalliga'nın oynanmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından lig lideri Münih Türkgücü, şampiyonluk için müjdeli kararı beklemeye başladı. Dün akşam saatlerinde BFV, Münih Türkgücü'nün Almanya 3'üncü Ligi'ne yükseldiğini, hem Almanya Futbol Federasyonu'na hem kulübe bildirdi. Münih Türkgücü Kulübü kararı resmi internet sitesinden taraftarlarına duyurdu. Almanya'da büyük bir başarıya imza atarak adını tarihe yazdıran Münih Türkgücü'nün 2020-2021 sezonunda 3'üncü Lig iç saha maçlarını ünlü Münih Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı belirtildi.

Başkan Erdoğan 'Sinyaller çok güçlü' dedi, açıkladı: Hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.