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  • Münih'ten Galatasaray maçı için sürpriz hamle! Orta saha genç oyuncuya emanet
Spor

Münih'ten Galatasaray maçı için sürpriz hamle! Orta saha genç oyuncuya emanet

Bayern Münih'te Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıkları devam ediyor. Orta saha pozisyonunda sakat oyuncuların çokluğu teknik direktör Thomas Tuchel'i düşündürürken, son olarak Borussia Dortmund galibiyetinde iyi bir performans sergileyen genç oyuncu Alexander Pavlovic'in merkezde görev alması bekleniyor.

6 Kasım 2023 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Münih'ten Galatasaray maçı için sürpriz hamle! Orta saha genç oyuncuya emanet
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Bayern Münih'in 1 Kasım'da profesyonel sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Aleksandar Pavlovic, Galatasaray karşısında forma bulabilir.

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Orta alandaki futbolcularının sakatlık problemi yaşamasından dolayı Bayern Münih, önündeki dönemde oynayacağı maçlara formül arıyor.

Haberde; Kimmich'in cezası, Goretzka'nın da sakatlıkları dolayısıyla Darmstadt ve Borussia Dortmund maçlarında ilk kez süre alan ve bir golün de asistini yapan Aleksandar Pavlovic için sürpriz bir iddia öne sürüldü.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR

Teknik direktör Tuchel'in Galatasaray karşısında Goretzka'yı riske etmeyeceği ve 19 yaşındaki Alman ön liberonun Goretzka'nın yerine Galatasaray karşısında forma giyebileceği belirtildi.

HARRY KANE'İN GOLÜNE ASİST

Genç oyuncu, hafta sonunda oynanan Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında oyuna sonradan girmiş ve Bayern Münih'in dördüncü golünde Harry Kane'e asist yapmıştı.

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