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Murat Murathanoğlu, Juventus'un Zeljko Obradovic'i transfer edeceğini öne sürdü

Fenerbahçe Erkek Baskebol Takımı antrenörü Zeljko Obradovic için, FBTV yorumcusu ve baskebolun efsane sunucularından Murat Murathanoğlu, flaş açıklamalarda bulundu.

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Sarı-lacivertlilerin resmi yayın organında yayınlanan programda Murathanoğlu, son zamanlarda Ülker Arena'da tribünlerin boş kalmasından dolayı veryansın eden Obradovic için Juventus iddiasında bulundu.

Fenerbahçe taraftarına seslenen Murathanoğlu, sarı-lacivertlilerin uyanık olması gerektiğini ve Juventus'un bir basket takımı kuracağını, başına Obradovic'i getirmek istediğini söyledi.

Konuşmasının devamında taraftara seslenerek "Umarım mesaj gitmiştir" diyen Murat Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague'in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic'i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir.." dedi.

OBRADOVİC'TEN TARAFTARA SİTEM

Fenerbahçe'ye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandıran efsane koç Zeljko Obradovic, son oynanan iç saha maçında taraftara seslenerek, "Taraftarlara durumu anlamaları için seslenmek istiyorum. Salona gelin ve bu takımı destekleyin. Her maç salon tamamen dolu olmak zorunda. Benim oyuncularım bunu hak ediyor." demişti.

(Sporx)

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