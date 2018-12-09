Murat Murathanoğlu: Obradovic Juventus'a gidecek

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda program yapan basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu flaş bir iddia ortaya attı.

Murathanoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil.'

'Obradovic'i istiyorlar'

'Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague’in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" şeklinde konuştu.