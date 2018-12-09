Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Murat Murathanoğlu: Obradovic Juventus'a gidecek

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda program yapan basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu flaş bir iddia ortaya attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonunda program yapan basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu flaş bir iddia ortaya attı. 

Murathanoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obra boş tribünü hak eden biri değil.'

'Obradovic'i istiyorlar'

'Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve EuroLeague’in en büyük adaylarından biri olacak gibi ve koç olarak Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" şeklinde konuştu.

Obradovic isyan etmişti!

Sarı-Lacivertli takımın koçu Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Pınar Karşıyaka’yı 80-72 yendikleri maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim oyuncularım dolu salonda oynamayı hak ediyorlar. EuroLeague'de taraftar ortalamasında 9. sıradayız. Taraftarımız mesaj mı vermek istiyor? Oyuncularım 7-8 bin kişiye oynamayı değil tamamen dolu bir salonda oynamayı hak ediyorlar."

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA