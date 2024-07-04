Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün yapacağı toplantıda yeni başkanını seçecek.

Mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi beklenmezken, Eyüspor Başkanı Murat Özkaya adaylığını açıkladı.

MURAT ÖZKAYA: "TABİİ Kİ"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında basın mensuplarıyla selamlaşan Özkaya, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını verdi.

HASAN ARAT: "HAYIR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a da toplantıya girişi sırasında aynı soru yöneltilirken, Arat bu soruyu "Hayır" diyerek cevapladı.

ALİ KOÇ DEVAM ETMEYECEK

Yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmadığını Ali Koç, diğer kulüp başkanlarına iletti.

Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Ali Koç kararını değiştirmedi.