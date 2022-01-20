Murat Öztürk: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık

20 Ocak 2022 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:16

Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un kaleci antrenörü Murat Öztürk, maçın dün devam etmesi halinde çok farklı sonuçlanacağını savundu.

Maçı iki bölümde ele aldıklarını vurgulayan Öztürk, "Dün oynanan 20 dakika ve bugüne ertelendi. Bugün tekrar başlayan bir maç. Her iki takım için de zor. Futbol ritim oyunudur. Ritim kazanınca maç içerisinde kendinize has özellikler ortaya çıkıyor. İlk yarıyı blok halinde oynasaydık çok daha iyi olacaktı. İkinci yarı ile birlikte kendi oyun ritmimizden uzaklaştık. Bunda saha zemini ve diğer etkenler de vardı. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık." diye konuştu.

Futbolda galibiyetin tek anahtarının gol olduğunu belirten Öztürk, "Gol için topu çizgiden geçirmeniz gerekiyor. Bunu dün, maçın ritmini kazanarak yapmış olsak maç çok farklı yere gideceğini tahmin ediyorum. Rizespor'u tebrik ediyorum. Rizespor'un bize nasıl pozisyon bulabileceğini, gol atabileceği tahminlerimiz doğrultusunda oldu. Futbolda ne kadar doğru yerleşim yaparsanız yapın duran topun, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Sonuçta iki duran top, biri penaltıdan maalesef golle sonuçlandı." değerlendirmesinde bulundu.