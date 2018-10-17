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Murat Öztürk'ün yerine Erdem Bali!

Teknik direktör Phillip Cocu, Sarı-Lacivertli oyunculardan deplasmandaki Sivas maçında galibiyet istedi. Murat Öztürk’ün yerine Erdem Bali getirildi.

  • StarSpor
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DEPLASMANDA cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu futbolcularına, “Artık kayıp istemiyorum. Sivas maçını mutlaka kazanıp çıkışa geçmeliyiz” dedi. Sarı-Lacivertliler dün Cocu yönetiminde yorucu bir antrenman yaptı. Çalışmaya milli takımdan dönen Şener Özbayraklı da katıldı. Hafif sakatlığı olan ve takımla idmanlara da başlayan İslam Slimani tedbir amacıyla çalışmalarını salonda sürdürdü. Tolga Ciğerci de salonda fizik gücü arttırıcı çalışmalar yaptı.. Bu arada yönetim tarafından görevine son verilen kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün yerine Erdem Bali (26) getirildi.

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