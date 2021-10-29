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Spor

Murat Pazan, yeniden Ragbi Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu'nda Murat Pazan, 115 oy ile yeniden başkan seçildi.

DHA29 Ekim 2021 Cuma 19:48 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 19:48
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Türkiye Ragbi Federasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu'nda 156 delege oy kullanırken, geçerli oyların 115'ini alan mevcut Başkan Murat Pazan, yeniden göreve getirildi. Diğer başkan adayı Metin Ejder 39 oy aldı. Bir oy boş çıkarken, bir oy da geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Murat Pazan'ın yönetim kurulu listesinde, Filiz Çıkırıkçı, Bülent Güler, Cengiz Baş, Gökan Eğribaş, Güngör Doğanay, Mansur Yılmaz, Mehmet Yıldız, Murat Kapki, Murat Kavlak, Mücahit Okuyucu, Nahit Şahin, Resul Kurt, Rıfat Özer ve Yusuf Önen yer aldı.

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