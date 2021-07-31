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Spor

Murat Sağlam Altınordu yolunda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Murat Sağlam'a, TFF 1. Lig takımı Altınordu talip oldu.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:09
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde de 1 müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Sağlam'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

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