Murat Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

Maçın ilk yarısında daha önde baskı yaptık. Oyun kurdurtmamaya çalıştık ve bunu zaman zaman başardık. 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Plan iyi gidiyordu. Ortamın gerilmesi oyunu bozdu. 15-20 dakikadan sonra iki taraf da sinir harbine girdi. Çok oyun durdu. İkinci yarı istediğimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin forvetsiz oynaması ve orta sahayı kalabalık tutması bize sıkıntı yarattı. Fenerbahçe'nin 2 tane net pozisyonu vardı diyebilirim. Galip gelemezdik ama 1 puanı hak ettik. Penaltı da kaçırdılar. Son iki haftada deplasmanda berabere kalıp burada kazanmak istiyorduk ama olmadı.