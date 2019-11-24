Murat Şahin: 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Murat Şahin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Murat Şahin'in açıklamaları şu şekilde:
Maçın ilk yarısında daha önde baskı yaptık. Oyun kurdurtmamaya çalıştık ve bunu zaman zaman başardık. 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Plan iyi gidiyordu. Ortamın gerilmesi oyunu bozdu. 15-20 dakikadan sonra iki taraf da sinir harbine girdi. Çok oyun durdu. İkinci yarı istediğimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin forvetsiz oynaması ve orta sahayı kalabalık tutması bize sıkıntı yarattı. Fenerbahçe'nin 2 tane net pozisyonu vardı diyebilirim. Galip gelemezdik ama 1 puanı hak ettik. Penaltı da kaçırdılar. Son iki haftada deplasmanda berabere kalıp burada kazanmak istiyorduk ama olmadı.
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