Murat Şahin: İlk yarıya bakınca 1 puan az

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"İLK YARIYA BAKINCA 1 PUAN AZ"

Murat Şahin yaptığı açıklamada, "Şimdi ilk yarı, maçın geneline baktığınızda 1 puana seviniyoruz. Her puan bundan sonra, önemli. Ancak, ilk yarı bana sorsanız 1 puanı ister miydiniz diye, ilk yarı oynanan oyuna, oyuncularımın taktik disiplinine, mücadelelerine 1 puan az diye düşünüyorum. İkinci yarı penaltıdan sonra, golden sonra oyunda düşüş oldu. Bundan önce, geçmişten gelen takımda bazı sıkıntılar var. Uzun süredir kazanamama sıkıntısı var. Bunlar çözülecek sorunlar, çözeceğiz. Bizi de bu ligde ikinci yarı bu kadar zorlayabilecek büyük takımlar var. Bunlardan birinden puan almak moral motivasyon açısından önemli. Daha çok çalışmalıyız. Eksiklerimizi test maçıydı. Oyuncularımın neler yapabileceğini, nelerin eksik olduğunu çok net gördük. Üstüne gideceğiz. Cumartesi pazar izinliler. Biz buradayız. Analizleri yapacağız." dedi.

"DÜZELTECEĞİZ BU İŞİ"

Deneyimli teknik adam, "Burada matematiksel olarak düşme pozisyonunu bitirene kadar savaşa devam edeceğiz. Bugün yapılması gereken mücadeleyi yaptı oyuncularım. Bundan sonra çok yolumuz var. Galatasaray rakibimiz değil. İhtiyacımız olan puandı. Kasımpaşa ve içeride Antalyaspor maçları var. Bu iki maçı kazanırsak başka şeyler konuşabiliriz. Kazanmak için ilk yarıdaki oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunları yapacağız. Zamanımız var. Bundan sonrası için daha çok umutluyuz. Düzelteceğiz bu işi." diye konuştu.

"BU İŞİN İÇİNDE VARIZ"

Murat Şahin ayrıca, "Taktiksel işler çok tekrarla olur. İki günde olacak iş değil. Ancak zeki insanlar. Bazen çabuk tepki verirler. Bunu ilk yarıda sağladılar. Oyunu ikinci bölgede karşılamayı planlamıştık. Baskılarla topları kaptık ve savunma arkasına toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Golü duran toptan bulduk. Önemli olan takımın birlikte oynaması, bize inanmasıydı. Eksiklerimiz tabii ki var, eksiği olmayan takım yok. Bugün mümkün olduğunca rakibin eksiklerini değerlendirip puan almaya çalıştık. Çözülmeler, yorgunluklar olabiliyor. Derin analizlere giremedik. Bireysel analizleri çıkaracağız. Şimdi vaktimiz var. Takım izinli ama biz buradayız. Tüm analizleri çıkarıp yolumuza bakacağız. En önemlisi bu işin içinde var olduğumuzu göstermek. Her maçta daha da üstüne koyarak gideceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.