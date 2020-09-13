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Spor

Murat Şahin: ''Trabzonspor'un pozisyonu yoktu''

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu. Trabzonspor'un maçta çok fazla pozisyon bulamadığını ifade eden Şahin, gelecek transferlere de açıklık getirdi.

13 Eylül 2020 Pazar 23:40 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 23:40
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İşte Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Şahin'in açıklamaları

"Sezona galibiyetle ve deplasmandaki derbi maçı galibiyeti ile başlamak önemliydi. Hafta boyu bununla ilgili oyunsal ve oyuncularla hazırlık anlamında iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş çıktığı her maçı kazanmak için oynar. Zaman zaman iyi işler yaptık bugün. İlk 20-25 dakikada savunmada sıkıntı yaşamadık ama topla oynamada ve oyunun geçişlerinde sıkıntılar yaşadık. Gol geldikten sonra daha rahat oldu bizim için. +

90 dakika boyunca Trabzonspor'un hemen hemen pozisyonu yok diyelim ki yenen gol de bizim hatamızdan. Tüm oyuncuları tebrik ederim, plana sadık kaldılar, herkes elinden geleni yaptı. Hazırlık dönemindeyiz, zamana ihtiyacımız var, daha hazır değiliz. Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. 6. haftadan itibaren tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, galip geldiğimiz için mutluyuz."

KALINIC VE TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kalinic görüştüğümüz isimlerden biri. Teknik ekip olarak faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Listemizde var. Maddi konular ve anlaşma durumu var, görüşmeler sürüyor. Mevkisel anlamda ihtiyaçlarımız var. Yönetimimiz bu konuda iyi çalışıyor. Bize ve oyun sistemimize uygun olan oyuncular buraya gelecektir. 3-4 oyuncunun aramıza katılacağını düşünüyoruz, bununla ilgili çalışmalar var. Transfer dönemi bitene kadarki süreç önemli, minimum kayıpla geçmeliyiz. Bu maç moral açısından ve 4 haftada önümüzü görebilmek ve daha iddialı olabilmek için önemliydi. Daha vaktimiz var."

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