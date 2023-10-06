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Spor

Murat Sancak: Yusuf'u Fransa'ya gönderiyoruz ''Milli Takım'dan aradılar''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor galibiyetini ve milli takıma çağırılan oyuncularını değerlendirdi. Milli takım yetkilileri tarafından arandığını belirten Sancak, 'Tercümanı istediler, kaleci hocasını istediler. Veli abi aradı, dedim hepsini alabilirsiniz problem yok.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

6 Ekim 2023 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Murat Sancak: Yusuf'u Fransa'ya gönderiyoruz ''Milli Takım'dan aradılar''
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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, 1-0 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK STRESLİ BİR MAÇTI"

Zorlu bir rakiple karşılaştıklarına değinen Murat Sancak: "Çok stresli bir maçtı. Bizim için de çok stresli bir maçtı. Bugün seriyi devam ettirmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Yani bakmayın altta olabilir ama çok iyi bir ekibi var. Çok iyi futbolcuları var ama bizim oyuncularımızda fena değil. İyi bir mücadele oldu. Yer yer onlar iyi oynadılar, yer yer biz iyi oynadık. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk. Beşiktaş'tan sonra, Alanya'dan sonra Trabzonspor'u da yenip devam etmek önemli.' ifadelerini kullandı.

"YUSUF'U İYİLEŞTİRİP MİLLİ TAKIMA GÖNDERECEĞİZ"

Yusuf Sarı'nın bir sakatlığı olduğuna değinen Sancak, 'Milli takım arası var. Hazır olmayanlarda hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz. Yusuf Sarı'nın adalesinde bir problem var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. Orada bir doktor var. İnşallah onu iyileştirip milli takıma göndereceğiz. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok.' şeklinde konuştu.

"SEMİH'İ DE ALABİLİRLERDİ"

Milli takıma alınan oyuncuları hakkında da konuşan Sancak, 'Alınan oyuncularım alınması gereken oyunculardı. Hatta Semih'i de alabilirlerdi. Takdir onun. Önemli olan milli takımın kalan maçları galip gelip turnuvaya gitmek bizim açımızdan önemli olacak. Milli takımdan tercümanı istediler, kaleci hocasını istediler. Veli abi aradı, dedim hepsini alabilirsiniz problem yok.' diyerek konuşmasını noktaladı.

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