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Spor

Murat Yakın İsviçre Milli Takımı'nın başına geçti

Türk asıllı Alman teknik direktör Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı'nın yeni patronu oldu.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:02 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:02
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Vladimir Petkovic'in Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'un başına geçmesinin ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni patronu belli oldu.

İsviçre basını, Murat Yakın'ın Vladimir Petkovic'in ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağını duyurdu.

Murat Yakın'ın yardımcılığını, kardeşi Hakan Yakın yapacağı öne sürüldü.

Öte yandan resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Murat Yakın, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve FC Schaffhausen gibi takımları da çalıştırdı.

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