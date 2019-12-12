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Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden müsabakalara açıldı.

  • İHA
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Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan sahanın halı değişim ve tamirat işlemi sonrası onay geldi. Valilikten gelen yetkililer, Muratlı Atatürk Stadyumu’nu inceledi. Yapılan kontroller sonrasında, stadyumun müsabaka oynamak ve antrenman yapmak için uygun olduğu kararı verildi. 3 aydır kapalı olan stadyum yüzünden kendi evinde maçlarını dışarıda oynamak durumunda kalan spor kulübü temsilcileri ise rahat bir nefes aldı. Taraftar desteğinin eksikliğini artık hissetmeyeceklerini ifade eden sporcular ise Valilik yetkililerine teşekkür etti.  

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