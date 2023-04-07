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Spor

Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi yolunda ilk galibiyetini aldı

Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı playoff ilk maçında İzmir temsilcisi Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi yolunda ilk galibiyetini aldı
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Muratpaşa Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımların belli olacağı playoff serisine galibiyetle başladı. Muratpaşa'nın Sultanları, Göztepe'yi 3-2'lik setlerle mağlup etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı playoff serisinde yarı final maçları Bolu'da başladı. Serinin açılış maçında Antalya temsilcisi Muratpaşa Belediyespor ve İzmir temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk set, Göztepe'nin 25-19 üstünlüğüyle geçildi. İkinci ve üçüncü setleri Muratpaşa, 25-17'lik skorlarla kazanırken dördünce sette gülen taraf Göztepe oldu. Göztepe, bu seti 25-13 kazanarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

Son set nefes kesti

Düğümün çözüldüğü karar setine iyi başlayan taraf İzmir temsilcisi oldu. Göztepe, sette 3-0 öne geçerken Muratpaşa, ilk molasını aldı. Molanın ardından seri yakalayan Muratpaşa'nın Sultanları, 4-3 ön geçti. Bu kez molaya giden taraf Göztepe oldu. Ancak mola Muratpaşa'yı durduramadı ve seti 7-3'e taşıdı. İki takımın büyük mücadelesine sahne olan sette Muratpaşa, rakibine 14-14'te yakalandı. Uzatmalarda maç iki takım arasında gidip gelirken Muratpaşa karar setini 20-18 kazanarak maçtan 3-2'lik setlerle galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da büyük heyecanla takip ederken galibiyet sevincini sahada oyuncularla paylaştı.

  • Muratpaşa Belediyespor
  • Sultanlar Ligi
  • Göztepe

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