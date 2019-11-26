Muriç 2 hafta erken dönecek

VEDAT Muriç’in sakatlığı sonrası iyileşme süreci kafaları karıştırdı. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile öncesi oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kosovalı oyuncunun çekilen MR’ında ayak bileğinde ikinci derece yırtık tespit edilmişti.Golcü futbolcunun ilk bulgularında 5 hafta sahalardan uzak kalacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ancak Kosovalı oyuncunun beklenenden çok daha erken dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli oyuncunun tedaviye çabuk cevap vermesi ve fizik gücünün yüksekliği nedeniyle takımla birlikte çalışmalara daha erken başlayacağı öğrenildi. Vedat hafta içerisinde ayağını deneyecek, fizyoterapistler eşliğinde durumu test edilecek. Kanarya’nın bu hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasında az da olsa sahada olma ihtimali bulunan Muriç’in bir sonraki Gençlerbirliği sınavında büyük ihtimalle kadroya alıması bekleniyor.