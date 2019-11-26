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Muriç 2 hafta erken dönecek

Kasımpaşa maçında sakatlanan Fenerbahçeli golcünün en erken Sivas deplasmanına yetişmesi bekleniyordu. Ancak tedaviye olumlu cevap veren Muriç, bu hafta Göztepe maçında zor da olsa haftaya G.Birliği maçında sahada.

  • Star Spor
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VEDAT Muriç’in sakatlığı sonrası iyileşme süreci kafaları karıştırdı. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile öncesi oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kosovalı oyuncunun çekilen MR’ında ayak bileğinde ikinci derece yırtık tespit edilmişti.Golcü futbolcunun ilk bulgularında 5 hafta sahalardan uzak kalacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Ancak Kosovalı oyuncunun beklenenden çok daha erken dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli oyuncunun tedaviye çabuk cevap vermesi ve fizik gücünün yüksekliği nedeniyle takımla birlikte çalışmalara daha erken başlayacağı öğrenildi. Vedat hafta içerisinde ayağını deneyecek, fizyoterapistler eşliğinde durumu test edilecek. Kanarya’nın bu hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasında az da olsa sahada olma ihtimali bulunan Muriç’in bir sonraki Gençlerbirliği sınavında büyük ihtimalle kadroya alıması bekleniyor.

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