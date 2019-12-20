İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9426
  • EURO
    6,6099
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    110599
Spor

Muriç, Burak’tan bir adım önde

Kanarya’nın gol silahı 14 maçta fileleri 9 kez havalandırdı, 2 asist yaptı, Kartal’ın bombacısı ise 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti, 2 asiste imza attı.

Star Spor20.12.2019  00:56 - Güncelleme: 20.12.2019  00:56

PAZAR akşamı oynanacak olan ilk yarının son derbisinde gözler Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Beşiktaşlı Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Kanarya’nın Kosovalı yıdızı ligde 14 karşılaşmada fileleri 9 kez havalandırırken maç başına 0.64 gol ortalamasıyla oynadı. Muriç’in 2 de asisti var. Burak ise sezona sakatlıkla girerken 10 lig mücadelesinde sahne aldı ve 5 gol, 1 asistle oynadı. Burak’ın maç başı gol ortalaması ise 0.5 oldu. Oyun içinde daha etkili görünen Muriç 2.9 şut, 1.5 isabetli şut, yüzde 70 isabetli pas ve 4.4 hava topu kazanma istatistikleri tutturdu. Burak ise 2.4 şut, 1.9 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas ve 1.2 hava topu kazanma istatistikleri ile mücadele etti.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Doların belini kıracak girişim
Doların belini kıracak girişim

Doların belini kıracak girişim

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta
Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.