Muriç, Burak’tan bir adım önde

Star Spor 20.12.2019 00:56 - Güncelleme: 20.12.2019 00:56

PAZAR akşamı oynanacak olan ilk yarının son derbisinde gözler Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Beşiktaşlı Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Kanarya’nın Kosovalı yıdızı ligde 14 karşılaşmada fileleri 9 kez havalandırırken maç başına 0.64 gol ortalamasıyla oynadı. Muriç’in 2 de asisti var. Burak ise sezona sakatlıkla girerken 10 lig mücadelesinde sahne aldı ve 5 gol, 1 asistle oynadı. Burak’ın maç başı gol ortalaması ise 0.5 oldu. Oyun içinde daha etkili görünen Muriç 2.9 şut, 1.5 isabetli şut, yüzde 70 isabetli pas ve 4.4 hava topu kazanma istatistikleri tutturdu. Burak ise 2.4 şut, 1.9 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas ve 1.2 hava topu kazanma istatistikleri ile mücadele etti.