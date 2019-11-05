Muriç ve Kruse gol kaçırmada zirvede
FENER’İN iki etkili ismi Muriç ile Kruse bu sezon ligde en fazla net fırsat kaçıran oyuncular olarak öne çıktı.
- StarSpor
Muriç geride kalan 10 haftalık süreçte 10 kez net gol fırsatından yararlanamadı. Onu 7 net gol fırsatını değerlendiremeyen Max Kruse takip etti. Bu istatistikte üçüncü sırada yer alan isim ise 6 net gollük fırsatı harcayan Denizlisporlu Hugo Rodallega oldu.
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