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Muriç ve Kruse gol kaçırmada zirvede

FENER’İN iki etkili ismi Muriç ile Kruse bu sezon ligde en fazla net fırsat kaçıran oyuncular olarak öne çıktı.

  • StarSpor
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Muriç geride kalan 10 haftalık süreçte 10 kez net gol fırsatından yararlanamadı. Onu 7 net gol fırsatını değerlendiremeyen Max Kruse takip etti. Bu istatistikte üçüncü sırada yer alan isim ise 6 net gollük fırsatı harcayan Denizlisporlu Hugo Rodallega oldu.

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