Muriç yakın takipte
KOSOVA Milli Takımı’nın Karadağ’ı 2-0 yendiği maçı boş geçmeyip fileleri havalandıran Vedat Muriç, görücülerinden tam puan aldı.
- Star Spor
Fenerbahçeli oyuncuyu bu maçta Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcilerini izlediği ve tam puan verdiği öğrenildi. 3 kulübün Muriç’i bir süre daha izleyip son kararı verecekleri ifade edildi.
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