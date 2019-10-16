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Muriç yakın takipte

KOSOVA Milli Takımı’nın Karadağ’ı 2-0 yendiği maçı boş geçmeyip fileleri havalandıran Vedat Muriç, görücülerinden tam puan aldı.

  • Star Spor
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Fenerbahçeli oyuncuyu bu maçta Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcilerini izlediği ve tam puan verdiği öğrenildi. 3 kulübün Muriç’i bir süre daha izleyip son kararı verecekleri ifade edildi.

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