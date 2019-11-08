Muriç’in hayali Premier Lig

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KANARYA’NIN Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, NTV’ye verdiği röportajda hayalini kurduğu yerin İngiltere Premier Lig olduğunu söyledi. İngiltere Ligi’nin kendisi için kalite ve fiziksel mücadele açısından daha uygun olduğunu belirten Muriç şöyle devam etti: “Toulouse da benimle ilgilenmişti ama bana uygun olmadığı için onları reddettim. Fenerbahçe’den teklif geldi. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim yerde Samandıra’daydım. Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşayıp bu kulübün tarihine adımı yazdırmak istiyorum.” Giresunspor’da oynarken Türk pasaportunu aldığını vurgulayan Vedat Muriç sözlerini şöyle bitirdi: “O dönem Fatih Terim beni A Milli Takım için izleyip beğenmişti. Telefonda kendisiyle de konuşmuştuk. Evrak işleri için çok uğraştık ama prosedüre takılınca Türk Milli Takımı olmadı. İbrahimovic’in sakinliğini, Lewandowski’nin bitiriciliğini örnek alıyorum . Cavani’nin hırsı beni çok etkiliyor. Onların bu yönlerini kendime enjekte edebilirsem çok daha iyi olacağımı düşünüyorum.”