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Muriç’le Fener parlıyor

Sarı-Lacivertli takım, Vedat Muriç’in gol attığı 4 maçı da galip bitirdi. 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki Kosovalı, geçen sezonun forvetleri Slimani ve Frey’i de toplam gol sayısında şimdiden yakaladı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE yüzler Vedat Muriç’le gülüyor. Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor’u deplasmanda 2-1’lik skorla teslim alan Sarı-Lacivertliler’de 25 yaşındaki Kosovalı forvetin golleri, galibiyetin de habercisi oluyor. Kanarya, Muriç’in ligde gol attığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, gol atamadığı 4 müsabakada da puan kaybı yaşadı. Fener’in sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Kosovalı yıldız, ilk hafta kazanılan 5-0’lık Gaziantep maçında ilk golünü kaydetmişti.

MURİÇ SUSARSA, FENERBAHÇE MUTSUZ

Vedat Muriç, ikinci haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçını da boş geçmedi. Daha sonra Kadıköy’de 1-1 biten Trabzon ve deplasmanda 3-1 kaybedilen Alanyaspor müsabakalarını boş geçen Kosovalı forvet, 2-1’lik Ankaragücü galibiyetine 1 gol ve 1 asistlik performansıyla damga vurdu. 0-0’lık G.Saray derbisi ve 1-0 mağlubiyetle biten Antalya maçlarını da boş geçen Muriç, Denizli’de yine golünü attı. 25 yaşındaki forvet, geçen sezonun forvetleri İslam Slimani ve Frey’in 4 olan toplam gol sayısını da şimdiden yakaladı.

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