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Muriç’te büyük tehlike

Fener’in 25 yaşındaki golcüsü, ayak bileğindeki 2’nci derecede yırtık nedeniyle Y.Malatya maçında yok. Muriç’in, aynı bölgeden tekrar sakatlanırsa 5 hafta sahalardan uzak kalma tehlikesi bulunuyor.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’NİN sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği yıldız oyuncusu Vedat Muriç’in Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı. 8 Ekim’deki maçta Sarı-Lacivertliler’in Isla’nın atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından bir pozisyonda ayak bileğini burkan 25 yaşındaki Kosovalı forvet, takımını yalnız bırakmamak için 90 dakikayı sakat sakat tamamlamıştı. Muriç, kontrolde 2. derecede yırtık belirlenince Çekya ve İngilete milli maçları aday kadrosundan da çıkartılmıştı.

LAZİO’NUN 10 MİLYON €’LUK TEKLİFİNE RET

Kanarya’nın Yeni Malatya ile deplasmanda yarın oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Kosovalı yıldızın sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalma riski bulunduğu öğrenildi. Bu arada Muriç’le ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İtalyan Calciomercato, Lazio’nun 25 yaşındaki golcü için 10 milyon euro teklif ettiğini duyurdu. Fener yönetiminin ise İtalyan ekibinin önerisini geri çevirdiği ve Muriç’i sezon sonuna kadar satmayı kesinlikle düşünmediği kaydedildi.

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