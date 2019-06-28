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Muriç’te çılgın yarış

Fenerbahçe, G.Saray’ın 3.5 milyon euro teklif ettiği 25 yaşındaki futbolcu için aynı rakamın yanı sıra 2 isim de takas önerdi. Muriç’te son kararı Rize yönetimi verecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de her zaman şampiyonluk için kapışan Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Vedat Muriç için çılgın bir yarışın içine girdi. Zirve yolunda en az 2 golcüye ihtiyacı olan Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor’da geçen sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Kosovalı golcü için ilk olarak düğmeye basan taraf olurken, teklifini sözlü olarak Mavi-Yeşilli kulübe iletti. Ardından araya giren Galatasaray, menajeri Haluk Canatar aracılığı ile “Muriç, G.Saray’ı istiyor” hamlesini yaptı.

FENER’DEN YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Çaykur Rizespor taliplerinin çok olması sonrası “Vedat Muriç’in bonservisi 10 milyon euro” açıklamasında bulunurken, CimBom, 3.5 milyon euroluk bir teklifle atağa geçti. Ardından Fenerbahçe, 3.5 milyon euro Barış Alıcı ve Berke Özer teklifiyle Atmacalar’ın kapısını çaldı. Mavi-Yeşilliler’in Teknik Direktör İsmail Kartal’la yapacağı değerlendirme sonrası Fener’e cevap vereceği bildirildi. Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi için Cim-Bom’u isteyen Muriç’i yıllık 2.5 milyon euro ile iknaya çalıştığı ifade ediliyor.

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