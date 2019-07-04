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Muric'ten flaş karar! Resmen açıkladı

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, sözleşmesi bitine kadar takımından ayrılmama kararı aldı.

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Kosovalı golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile görüştüğünü belirterek, "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 2019-2020 sezonu sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.

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