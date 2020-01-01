İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9483
  • EURO
    6,6707
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114425
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu
Spor

Tottenham, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu

İngiliz basını, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsüne Tottenham’ın 8 milyon euro bütçe ayırdığını ve resmi bir teklif yaptığını duyurdu. M.United ve İtalya’dan da Vedat Muriqi için teklifler olduğu hatırlatıldı.

01.01.2020  14:23 - Güncelleme: 01.01.2020  14:23

FENERBAHÇE’YE bu sezon hayat veren Vedat Muriqi’nin peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. Kosova Milli Takımı’yla, İngiltere’ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi’de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığını da bildirdi.

FENER’İN NİYETİ YOK

Vedat Muriqi’nin ismi daha önce M.United’ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya’dan da çok ciddi teklifler var. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

(Akşam)

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı
Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler
Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!
Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.