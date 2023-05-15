Musa Al-Tamari, Fenerbahçe iddialarına cevap verdi!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe için transfer itirafı geldi.

Ürdünlü futbolcu Musa Al-Tamari, Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

Fransız basınına konuşan Tamari, başka kulüplerden teklif aldınız mı sorusuna, "Birçok teklif aldım. Kendim için en iyisini seçmek istedim. Yeni takımımla sahada hem ülkem hem de Montpellier için en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Haberde yıldız oyuncuyla başta Fenerbahçe olmak üzere Levante, Blackburn Rovers, MLS ve Orta Doğu kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

25 yaşındaki oyuncu Oud-Heverlee Leuven formasıyla 91 maçta 10 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.