Spor

Musaba: Çocukluğumdan beri hayalimdi

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükselirken, ilk maçında 2 asist yapan Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

6 Ocak 2026 Salı 22:46
Musaba: Çocukluğumdan beri hayalimdi
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor'u 2-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de ilk maçında iki asistle yıldızlaşan Anthony Musaba maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Musababa, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."dedi.

