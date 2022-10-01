İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında gerçekleştiriliyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökpar-kökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapıldı.



Müsabakaların yanı sıra 30'a yakın geleneksel spor dalında gösteriler gerçekleştirildi. Bıçakçılık, çinicilik, tespih, geleneksel ok ve yay yapımı, baston ile hat sanatları gibi alanlarda yapılan ürünler satışa sunuldu.

Yerli ve yabancı misafirler hem kültür sanat hem de gastronomi alanlarına yoğun ilgi gösterdi.

Oyunların üçüncü gününü 200 binden fazla vatandaş alanda takip etti. Özellikle çocuklu aileler, farklı aktivitelere katılırken, evrensel tatlar standında dünya mutfağından örnekleri tatma şansı yakaladı.

Gün, Gürcü müzik grubu Trio Mandili ile şarkıcı Mustafa Ceceli'nin verdiği konserlerle sona erdi.

4. Dünya Göçebe Oyunları, yarın düzenlenecek müsabakaların ardından yapılacak kapanış töreniyle son bulacak.