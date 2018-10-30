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Muslera 19, Selçuk İnan 18 derbi oynadı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak yer alıyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da derbi tecrübesi en çok olan iki futbolcu bulunuyor. 2011-2012 sezonunda takıma katılan Selçuk İnan ile Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisi tecrübesi en çok olan futbolcular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren ikiliden Muslera, sarı-lacivertlilere karşı 19 müsabakaya çıktı. Selçuk ise 18 derbi karşılaşmasında görev aldı. 

Uruguaylı file bekçisi, sarı-lacivertli takıma karşı 19 karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez de kalesini gole kapadı. Selçuk İnan ise oynadığı 18 maçta sarı-lacivertli fileleri 3 defa havalandırdı. 

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