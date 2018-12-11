Muslera: Böyle oynarsak hiçbir rakip karşımızda duramaz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

Porto karşısında iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Muslera, şu sözleri kullandı;

''EĞER BU ŞEKİLDE OYNARSAK...''

Uzun bir süredir galip gelemiyorduk. O yüzden bugün kazanmak istiyorduk. Porto güçlü bir takım ancak kazanabileceğimizi biliyorduk. Galibiyet serisine başlamak istiyorduk ama başaramadık. Ancak taraftarımızla, performansımızla gurur duyuyorum. Son ana kadar mücadele ettik. Bu şekilde oynamamız lazım. Böyle oynarsak hiçbir rakip karşımızda duramaz.

'EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ''

Artık Şampiyonlar Ligi'nde değil, Avrupa Ligi'ndeyiz. Orası da önemli bir turnuva. Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz.

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''Kazanmayı çok istiyorduk, Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda oynadığımız son maçı kaybetmek istemezdik. Ama ne olursa olsun gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Şanssızlıklar yaşadık, penaltı kaçırdık. Hatalar da yaptık ama hocamızla bunu düzelteceğiz. Beni mutlu eden son saniyeye kadar savaşmamız.'' sözlerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde en iyisini göstereceklerini söyleyen genç futbolcu, ''Şampiyonlar Ligi'nde yapamadığımız şeylerin üzerinde daha çok çalışarak, UEFA Avrupa Ligi'nde takımımızı en iyi temsil edip iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.'' dedi.