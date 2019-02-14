Muslera: Haksız bir penaltı ile gelen gol bizi aşağı çekti

Muslera’nın açıklamaları şu şekilde:

“Penaltıyı tam göremedim ama herkes bize penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli bir maçta haksız bir penaltı ile gelen 1-0 bizi aşağıya çekti ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık. Avantajlı bir skor alamadık ama tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var.”