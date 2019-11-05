GÜNEŞ

■ Tecrübeli file bekçisi, 10 haftada sadece 9 kez topu kalesinde gördü ve ligde en az gol yiyen kaleci oldu. Nando, kalesine gelen 35 şutu ise savuşturdu. Uruguaylı, Devler Ligi’nde de 2 golle en az gol yiyen kalecilerden biri.