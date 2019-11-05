Muslera ligde ve Avrupa'da zirvenin tek sahibi
MUSLERA bu sezonki performansıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti...
GÜNEŞ
■ Tecrübeli file bekçisi, 10 haftada sadece 9 kez topu kalesinde gördü ve ligde en az gol yiyen kaleci oldu. Nando, kalesine gelen 35 şutu ise savuşturdu. Uruguaylı, Devler Ligi’nde de 2 golle en az gol yiyen kalecilerden biri.
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