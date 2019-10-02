28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7237
  • 6,2591
  • 273.43
  • 103827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Muslera PSG maçında yıldızlaştı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı PSG karşılaşmasında Urugaylı kalecinin performansı parmak ısırttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Avrupa'da üst üste 9. maçını da kazanamadı, Devler Ligi'ndeki ikinci sınavından eli boş ayrıldı. Real Madrid'e fark atan (3-0) Paris SG karşısında ilk yarıda direnen Galatasaray, ikinci yarıda rakibine teslim oldu.
 
Icardi'nin 52. dakikada bulduğu gol sarı-kırmızılıları yıktı! 2 hafta sonunda Cimbom, 1 puanla 3. sırada kaldı.
 
Muslera maç sonrası, "Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. İkinci yarıda oyunu domine eden taraf bizdik. Ne yazık ki son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. Sonuç belki iyi olmadı ama takımın iyi yolda olduğunu gördük. Takım isteğini ve hırsını bu maçta ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
 
MUSLERA DAHA NE YAPSIN
 
Uruguaylı file bekçisi, PSG'nin yıldızlarına karşı duvar ördü. 7 net kurtarış yapan Muslera, savunmasına önlem alamadı
 
Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray'da Fernando Muslera performansı ile göz kamaştırdı. Uruguaylı file bekçisi Fransız ekibinin yıldızlarına direnirken yaptığı 7 kurtarışla da Aslan'ı maçın içinde tuttu. Icardi'nin golü öncesinde savunmasına kızan Muslera gol sonrasında ise başta Radamel Falcao olmak üzere takımın geneline tepki gösterdi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmanın ardından taraftarın alkışları arasında soyunma odasına girdi.
 
Muslera yaptığı 7 kurtarışla, Oblak'ın (8) ardından gecenin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
 
(Sabah)

Yangında tüpün patladığı an kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı

Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı

Rusya'dan S-500 hamlesi

Rusya'dan S-500 hamlesi

Babel tepkilere daha fazla dayanamadı

Babel tepkilere daha fazla dayanamadı

Taşıt kredi kampanyasıyla ilgili çarpıcı yorum: Türkiye tarihinde böyle rakam yok

Taşıt kredi kampanyasıyla ilgili çarpıcı yorum: Türkiye tarihinde böyle rakam yok

Irak halk sokakta... Meydanlar savaş alanında döndü, yüzlerce yaralı var

Irak halk sokakta... Meydanlar savaş alanında döndü, yüzlerce yaralı var

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi
 

POPÜLER HABERLER

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA