Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!

10 Mart 2020 Salı 00:41 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 00:42

Süper Lig'de bu sezon bitime 9 hafta kala Galatasaray zirvede yer alan Başakşehir'in üç puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Galatasaray'da sezon boyunca Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, oldukça başarılı bir performans gösterirken ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI

Adeta "şampiyonluk modu" açan Muslera, bu sezonda ipi göğüslerse aynı zamanda lig tarihine geçmiş olacak. Galatasaray bu sezon şampiyon olursa Muslera ligde en çok şampiyonluk gören kaleci Şenol Güneş'i yakalayacak. Muslera bu sezon 24 lig maçına çıktı ve 19 gol yerken bu karşılaşmaların 11 tanesini gol yemeden tamamladı.

ŞENOL GÜNEŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Şenol Güneş Trabzonspor forması giydiği yıllarda toplamda 6 kez 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı ve bu alanda lig tarihinde en başarılı kaleci oldu. Şenol Güneş'in ardından Muslera dışında Volkan Demirel, Rüştü Reçber ve Hayrettin Demirbaş yine 5'er kez şampiyonluk yaşadı ve bu alanda sıralanan isimlerden biri oldu.

(fanatik)