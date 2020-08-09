Muslera sessizliğini bozdu: ''Hissettiklerimi anlatmam kolay değil''

09 Ağustos 2020 Pazar 23:02 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 23:02

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum

Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.

TAFFAREL BİR EFSANE

Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim

Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil.

DAHA KÖTÜ BEKLİYORDUM

Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım

URUGUAY'A NE ZAMAN DÖNECEK?

Zamanı geldiğinde. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim