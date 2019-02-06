Muslera sezon sonu yok

GALATASARAY’DA Fernando Muslera krizi! Sarı-Kırmızılı takımda Muslera ile Fatih Terim arasında soğuk rüzgarların estiği ve Terim’in Uruguaylı file bekçisini gözden çıkardığı ileri sürüldü... Son dönemlerde performansıda büyük düşüşler olan Muslera’yı göndermeyi planlayan Terim’in devre arasında Başakşehirli Volkan Babacan’ı istediği öğrenildi.

MUSLERA DUYUNCA BOZULDU

Terim ile Muslera’nın arasına kara kedi girdiği ve ikilinin mümkün oldukça birbirinden uzak kaldığı belirtildi. Gözden çıkarıldığını duyan Urguaylı kalecinin, Terim’le arası açıldı. Bu gelişmenin Muslera’nın performansını düşürdüğü ve bunun da karşılaşmalara olumsuz yönde etki ettiği iddia edildi. Yönetimin Terim’in istemediği Muslera’yı sezon sonunda satmayı planladığı ortaya çıktı...

SEZON SONU GÖRÜŞECEKLER

Galatasaray Yönetimi’nin Fatih Terim’in istemediği Muslera’yı sezon sonunda satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin sezon sonunda Uruguaylı kaleciyi satacağı ve bunun için teklifleri değerlendireceği belirtildi. Muslera’nın yerine Volkan’ı düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın Başakşehir ile bir görüşme yaptığı ve sezon sonunda tarafların yeniden biraraya gelerek bu transferi bitirecekleri ifade edildi.