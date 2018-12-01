Muslera tam 14 derbide kalesini gole kapattı

SÜPER Lig’in 14. haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Karius 9 Süper Lig sınavında sadece 1 kez kalesini kapatabildi. Toplam 10 gol yedi. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 karşılaşmanın tamamında hata yaptı ve 9 gole engel olamadı. G.Saray cephesinde Muslera’ya bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 37 derbide forma giydi.

14 DERBİDE KALESİNİ KAPATTI

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve F.Bahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağ- lubiyet gördü. Bu sınavlarda rakiplerin 36 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş’a karşı 16’sı lig, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere 17 müsabakada kaleyi korudu. G.Saray, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı, Kartal’a karşı derbilerde 18 gol yedi.

(Aksam)