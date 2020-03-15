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Spor

Muslera: ''Utanç verici bir gece yaşadık''

Fernando Muslera, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2020 Pazar 21:15 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 21:15
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanmasının "utanç verici" olduğunu ifade eden Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık, futbolun konuşulacak bir tarafı yok! Dünyada bir salgın var ve bu futbolun oynatılmaması gerekir. Böyle salgın sıkıntısı varsa, biz neden oynuyoruz! Ben bunu anlayamıyorum. Bu yapılan bize saygısızlık, taraftara da saygısızlık! Taraftarlar bu maça gelmek için para biriktiriyor, sabırsızlanıyor ancak gelemiyor. Madem bir sıkıntı var, taraftarlar gelmiyor, biz neden bu maçı oynuyoruz" dedi.

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