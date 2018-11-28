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Muslera: Üzgünüm, moralim çok bozuk

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu. İşte Muslera'nın açıklamaları...

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
 
Fernando Muslera, "Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi. Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de." dedi.
 
Muslera "Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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