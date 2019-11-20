Muslera’da sorun yok Babel&Luyindama zor

Buna göre Uruguay Milli Takımı kampından belindeki ağrılar nedeniyle erken dönen Muslera’nın ciddi bir sakatlığı yok. Uruguaylı eldiven, Başakşehir’e karşı kalede yerini alabilecek. Hollanda Milli Takım kampında sol dizinden sakatlanan ve tedavisine başlanan Babel ile Demokratik Kongo’nun Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan Luyindama’nın durumları ise belirsiz. İki futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.