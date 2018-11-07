Muslera'dan çok büyük hata!
Galatasaray'ın Schalke karşısında 4. dakikada yediği golde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera büyük bir hata yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Schalke deplasmanında henüz 4. dakikada Burgstaller'in golüyle geriye düştü.
Pozisyonda Fernando Muslera, ceza sahası çizgisi çevresinde Burgstaller'in ayağından topu almak isterken elinden kaçırdı ve Burgstaller topu boş kaleye gönderdi.
TERİM'DEN GOLE TEPKİ
Fernando Muslera'nın hatasıyla yenilen gol sonrası Fatih Terim üzüntü yaşadı ve hareketleriyle de bunu gözler önüne serdi.
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