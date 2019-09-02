Muslera, Falcao’ya ‘’Hoş geldin kaplan’’ cevabını verdi. Cim-Bom’un eski futbolcusu Felipe Melo ise Falcao’nun paylaşımına cevap olarak ‘’En büyük Cimbom’’ ve ‘’Fener ağlama’’ yorumlarında bulundu. Dün ilk olarak Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından eşi Falcao ve üç kızı ile olduğu fotoğrafı ‘’İstanbul’a yolculuk’’ notuyla paylaşmıştı.