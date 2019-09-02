Muslera'dan Falcao'ya: Hoş geldin kaplan!
Radamel Falcao ile daha önceden Instagram’dan yorumlaşan Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı yıldızın uçağa binmeden önce ailesi ile çektiği fotoğrafa yorum yapan ilk Galatasaray futbolcusu oldu.
- STAR SPOR
Muslera, Falcao’ya ‘’Hoş geldin kaplan’’ cevabını verdi. Cim-Bom’un eski futbolcusu Felipe Melo ise Falcao’nun paylaşımına cevap olarak ‘’En büyük Cimbom’’ ve ‘’Fener ağlama’’ yorumlarında bulundu. Dün ilk olarak Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından eşi Falcao ve üç kızı ile olduğu fotoğrafı ‘’İstanbul’a yolculuk’’ notuyla paylaşmıştı.
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