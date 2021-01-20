Muslera'dan maç sonu duygusal sözler: Dün gece uyuyamadım

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:38 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:38

Galatasaray'da Fernando Muslera, 6-1 kazandıkları Denizlispor maçının sonrasında konuştu.

Zorlu bir periyottan çıktığını belirten Uruguaylı kaleci, "Çok zor bir 7 ay geçirdim. Sakatlık oldu, annemi kaybettim. Ailem hep yanımdaydı. Hocam, hocalarım, arkadaşlarım, doktorlar, teknik heyet bana destek oldu. Hep beraber karar verdik. Bugün geri dönmemin daha mantıklı olacağını düşündük. Bugün 7 ay sonra döndüm. Çok zor bir dönemdi. Annemi kaybettim, sakatlık hepsi üst üste geldi. Zor bir dönemden çıktık. Bu maçla birlikte sahalara geri döndüm. Herkese teşekkürler." dedi.

"SANKİ İLK MAÇIMDI"



Arda Turan'ın maç başında kaptanlık pazubendini kendisine vermesine değinen Muslera, "Arda Turan ile başlayayım. Çok büyük bir kaptan. Çok büyük bir insan. Çok büyük bir karakter. Galatasaray'ın idolü, Galatasaray'ın efsanesi. Onun böyle bir jest yapması, kaptanlığı bana vermesi çok mutlu etti. Arda Turan ile çok iyi arkadaşız. Tüm takıma destek oluyor. Onun gibi önemli bir insanın bana bu şekilde jest yapması, kaptanlık bandını vermesi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden tecrübeli file bekçisi "Sanki 15-16 yaşımdaymışım ve ilk defa oynayacakmış gibi heyecanlıydım. Dün akşam uyuyamadım. Sanki ilk maçımdı. Çok heyecanlıydım. Çok şükür iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.