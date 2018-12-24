Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Muslera'dan sıra dışı istatistik! Yüzde 76'dan 69'a düştü

Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Muslera, 2015'ten beri en düşük kurtarış yüzdesi ile oynadığı sezonu yaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geçmiş sezonları mumla aratıyor.

Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı eldiven, bu sezon %66'lık kurtarış yüzdesiyle oynayarak 2014- 2015 sezonundan sonra en düşük yüzde ile oynadığı dönemi geçiriyor.

Sezonun geride kalan bölümünde hatalı goller yiyen Muslera için taraftarlar da sosyal medyada "Muslera artık eskisi gibi değil. Bir an önce toparlanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.

MUSLERA'NIN YÜZDELERİ

2014/15 %76 

2015/16 %72

2016/17 %70

2017/18 %69

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

CHP´nin kanalı Halk TV´de darbe tehdidi yapmışlardı, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen´e soruşturma

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA