Muslera'dan sıra dışı istatistik! Yüzde 76'dan 69'a düştü

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geçmiş sezonları mumla aratıyor.

Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı eldiven, bu sezon %66'lık kurtarış yüzdesiyle oynayarak 2014- 2015 sezonundan sonra en düşük yüzde ile oynadığı dönemi geçiriyor.

Sezonun geride kalan bölümünde hatalı goller yiyen Muslera için taraftarlar da sosyal medyada "Muslera artık eskisi gibi değil. Bir an önce toparlanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.

MUSLERA'NIN YÜZDELERİ

2014/15 %76

2015/16 %72

2016/17 %70

2017/18 %69