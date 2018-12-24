Muslera'dan sıra dışı istatistik! Yüzde 76'dan 69'a düştü
Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Muslera, 2015'ten beri en düşük kurtarış yüzdesi ile oynadığı sezonu yaşıyor.
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geçmiş sezonları mumla aratıyor.
Sivas karşısında kalesinde iki gol gören Uruguaylı eldiven, bu sezon %66'lık kurtarış yüzdesiyle oynayarak 2014- 2015 sezonundan sonra en düşük yüzde ile oynadığı dönemi geçiriyor.
Sezonun geride kalan bölümünde hatalı goller yiyen Muslera için taraftarlar da sosyal medyada "Muslera artık eskisi gibi değil. Bir an önce toparlanmalı" şeklinde yorumlarda bulundu.
MUSLERA'NIN YÜZDELERİ
2014/15 %76
2015/16 %72
2016/17 %70
2017/18 %69
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.