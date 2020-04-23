Muslera'dan Süper Lig'de yeni rekor!

23 Nisan 2020 Perşembe 00:36 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 00:36

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatacağı gündeme geldi. 2011 yılında Süper Lig'de oynamaya başlayan başarılı kaleci Fernando Muslera böylece lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da kırabilecek imkana sahip olacak.

Muslera geldiği günden beri 291 lig maçına çıktı. Bu sezondan kalan 8 haftanın ardından 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonları ile birlikte Muslera 401 maç sayısına yaklaşma imkanına sahip. Ligde en çok oynayan yabancı 335 karşılaşma ile Vederson oldu. Türk vatandaşlığına da geçen Vederson'un rekorunu Muslera kırabilir

(fanatik)