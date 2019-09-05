Muslera'dan Volkan Demirel paylaşımı
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini noktalayan ve teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel için bir paylaşım yaptı.
Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan ile yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu.
Muslera şu ifadeleri kullandı:
"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"
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