Muslera’ya uyarı geliyor

ALANYASPOR deplasmanında hatalı bir gol yiyen kaleci Muslera ile Teknik Direktör Fatih Terim’in bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu sezon daha önce de hatalar yapan Uruguaylı file bekçisi ile yapılacak toplantıya, kaleci antrenörü Taffarel’in de katılacağı belirtildi. Terim, Alanya maçında yenen golde Muslera’nın konsantrasyon eksikliği yaşadığını düşündüğü ve özellikle bu konu üzerinde duracağı öğrenildi. Bu arada Efe isimli küçük bir taraftar, hayranı olduğu Muslera ile dünkü idmanda biraraya geldi.