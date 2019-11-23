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‘Müslüman ülkede rahatım’

Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu N’Koudou, “Yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Bu insana iç huzuru veriyor. Burak’a abi gözüyle bakıyorum. Caner’i kızdırmak keyifli oluyor” dedi.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’IN Tottenham’dan 4 milyon euroya transfer ettiği kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul’u çok sevdiğini belirten N’Koudou, “Ülke müslüman olunca daha rahat ve açık oluyorsunuz. Yolunuzun üzerinde bir camiye gidebiliyorsunuz. Bu insana iç huzuru veriyor”dedi. İngiltere ve Fransa’ya göre Türkiye’de daha rahat olduğuna dikkat çeken N’Koudou şöyle devam etti: “Burak’a abi gözüyle bakıyorum. Gökhan’a da öyle. Caner Erkin’i kızdırıp damarına basmak keyifli oluyor. Necip, Dorukhan ve Orkan ile güzel bir ilişkimiz var. Taraftarımız hiç karşılık beklemeden destek veriyor. Benim de buna karşılık sahada karşılık vermem gerekiyor.” Kız Kulesi manzarası ve Kartal amblemi çizen N’Koudou, “Resim yapma yeteneğimi 5-6 yaşında öğretmenim keşfetti” diyerek sözlerini noktaladı.

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